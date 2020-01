LIVE Camila Giorgi-Kerber 0-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: tutto pronto alla Margaret Court Arena! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.08 L’altoatesino, come la stessa Camila Giorgi, non ha cominciato nel migliore dei modi il 2020 con le eliminazioni al primo turno nei tornei disputati. Sconfitta giusta per il classe 2001 contro l’esperto Marton Fucsovics che si sfiderà con Roger Federer per i quarti. 01.07 Qualche critica c’è stata nei confronti dei due italiani più attesi, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano ha perso al quinto contro Sandgren, che domani potrebbe ricevere vendetta da Fognini, che attendeva il classe ’96 in uno storico ottavo. 01.06 Tra i tennisti che si sono contraddistinti nel torneo, Marco Cecchinato ha perso con Alexander Zverev senza demordere così come Lorenzo Sonego contro Nick Kyrgios. Grida vendetta la sconfitta al quinto di Andreas Seppi nella sua Melbourne contro Stan Wawrinka. 01.05 Comincia il riscaldamento ... oasport

