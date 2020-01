La sindrome del secondo figlio (Di sabato 25 gennaio 2020) Siccome il caso non esiste, ma le potenti metafore sì, nel tavolo accanto a quello in cui questa intervista si sta svolgendo, alcune signore di età variegata prendono parte a un corso di cucito. Uniscono pezze, orli, scampoli, così come bisogna fare in certi momenti della vita di coppia. Rattoppare, sarebbe il verbo. Ma ricucire suona meglio. Che è sostanzialmente il tema di Figli, il film di cui Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono protagonisti. Un film pensato e scritto da Mattia Torre, ma portato a compimento da Giuseppe Bonito dopo la morte di Torre, il luglio scorso. «Tutto è nato da un pezzo che Mattia scrisse per Il figlio, l’inserto del Foglio. Me lo portò e mi disse: vorrei farci un film, vorrei ci fossi tu. Non era una sceneggiatura, non era nemmeno un soggetto e il mio personaggio non esisteva, ma con Mattia era sempre così: lui vedeva più avanti e ti accompagnava», ... vanityfair

uomoconbarba : @valenspina84 Tipo l'idealizzazione del padre che molte donne hanno su un uomo, dovuto a un passato di trascuratezz… - SBerritta : @ilriformista @lorenzodalai @matteosalvinimi @Michele_Anzaldi Nella puntata di 'The Kapiton Hill' il dramma del nos… - Trilly59855596 : RT @dire_mia: 2 vipere anafettive con la sindrome del vittimismo e del nascondersi dietro la scusa della sincerità e delle iperboli . Prote… -