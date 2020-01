Jim Carrey svela le sue condizioni per un sequel di The Mask (Di sabato 25 gennaio 2020) Jim Carrey è attualmente impegnato con le interviste per la promozione di Sonic – Il Film, di imminente uscita anche in Italia, dove arriverà in sala dal prossimo 13 febbraio. In una intervista ai giornalisti di Comicbook, l’attore statunitense ha risposto ad una domanda che migliaia di fan volevano porgli: “Jim, parteciperesti ad un sequel … L'articolo Jim Carrey svela le sue condizioni per un sequel di The Mask proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mask: Jim Carrey potrebbe tornare in un sequel? Sì, ma ad una sola condizione - BestMovieItalia : The Mask: Jim Carrey potrebbe tornare in un sequel? Sì, ma ad una sola condizione - - StefSpA_ : @darkskywriter Google dice che Jim Carrey possiede un locale chiamato Coco Bongo, come quello in cui si svolge buon… -