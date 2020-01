Isola Dei Famosi 2020: tra i concorrenti un volto noto (che in passato aveva rifiutato il reality) (Di sabato 25 gennaio 2020) Manca ancora qualche mese all’inizio della prossima edizione de L’Isola Dei Famosi 2020 e, come di consueto, iniziano a saltare fuori i primi nomi dei papabili naufraghi del reality. Tra le varie indiscrezioni Tvblog fa il nome di Marco Baldini, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano. Baldini, classe 1959 è noto al pubblico per il rapporto professionale con Rosario Fiorello, showman e comico italiano. Negli ultimi anni le notizie su una possibile partecipazione da naufrago del conduttore erano impazzate sul web ma, non avevano mai trovato certezza. La partecipazione all’Isola Dei Famosi rappresenterebbe per Mr Baldini un’opportunità importante per riaffacciarsi ufficialmente al mondo della televisione dopo il passato burrascoso vissuto. Nel 2014, infatti, Baldini preferì fare un passo indietro lasciando ufficialmente le ... trendit

gpierrrr : @Pinocchionline @_SpaceJay___ guarda penso lo stesso di te. è difficile capire che se mai un virus dovesse diffond… - iPhaele : I tempi sono maturi per una bella Isola dei Famosi per Baby K. - monnecchi1 : @Miriam93299185 @_dani_ta_ A l’Isola dei famosi in Honduras ???? -