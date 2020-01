Influenza: Coldiretti, con 2,8 mln italiani a letto arrivano i rimedi contadini (2) (Di sabato 25 gennaio 2020) (Adnkronos) – Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini. Se contro mal di gola si consiglia di fare gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere d’acqua e sale, contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po’ di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La fastidiosa tosse può essere sedata poi, spiega Coldiretti, bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele. Ma ci sono anche le clementine 100% italiane che proprio in questo periodo sono presenti sugli scaffali dei supermercati e ipermercati nazionali grazie all’intesa tra Federdistrbuzione, Coldiretti e Fai ‘ Filiera agricola italiana. Prodotto di alta qualità e dalle importanti proprietà salutistiche proveniente soprattutto dalla Calabria e dalla Basilicata.Un caso di gola infiammata è utile anche fare degli sciacqui ... calcioweb.eu

SOS Influenza - Coldiretti : sabato 25 gennaio è il Vitamina Day : Per combattere l’influenza che è ormai al picco stagionale arriva il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Sarà possibile scoprire i rimedi naturali della nonna, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e febbre e che stanno costringendo a letto moltissimi italiani. Nel prossimo fine settimana nei mercati calabresi di Campagna Amica si ...

