Il casolare dove è morto Peppino Impastato diventerà un museo. “Cento passi” contro i beni usati dalla Mafia (Di sabato 25 gennaio 2020) Avviato l’iter per acquisire il casolare dove fu assassinato Peppino Impastato nel 1978 Sono finalmente stati fatti i “cento passi” verso la memoria di Peppino. E’ infatti finalmente giunto a termine l’accordo stipulato fra Regione ed ex provincia per l’acquisto del casolare dove ebbe fine la vita dell’icona dell’antimafia Peppino Impastato. Il dipartimento regionale dei … L'articolo Il casolare dove è morto Peppino Impastato diventerà un museo. “Cento passi” contro i beni usati dalla Mafia NewNotizie.it. newnotizie

Sapiddu : Il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato diventerà museo, parte l'esproprio - StephanieLanni : Il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato diventerà museo, parte l'esproprio - AlfiellaP : Il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato diventerà museo, parte l'esproprio -