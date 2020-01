Gazzetta: Gattuso ai collaboratori “Dybala non mi fa dormire la notte” (Di sabato 25 gennaio 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, c’è un pensiero fisso che attanaglia Rino Gattuso. E’ Dybala. Il tecnico del Napoli sa che l’argentino è abilissimo a sfruttare ogni singolo spazio del campo per spostare la palla come vuole. Rappresenta un pericolo, per il Napoli, e per questo Gattuso ha lavorato molto sulla fase difensiva, negli ultimi giorni. Ecco cosa scrive la rosea. “In questi giorni, a Castel Volturno, Gattuso ha allenato i suoi con molta attenzione alla fase difensiva. Perché nella Juve, a partire da Bonucci, passando per Pjanic e più avanti proprio a Cristiano e a Dybala, c’è gente abile a “nascondere” il pallone e dunque diventano importanti i movimenti di squadra. Ai suoi collaboratori il tecnico ha detto che oltre a CR7, Dybala non lo fa dormire la notte, sapendo come in un fazzoletto d’erba riesca a spostarti la palla con una velocità e ... ilnapolista

Gazzetta_it : Il #Napoli ha trovato il suo #CristianoRonaldo. E' #Milik il pilastro di #Gattuso - napolista : Gazzetta: Gattuso ai collaboratori “Dybala non mi fa dormire la notte” Il tecnico del Napoli è preoccupato dell’abi… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Il #Napoli ha trovato il suo #CristianoRonaldo. E' #Milik il pilastro di #Gattuso -