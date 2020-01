Flauto 18esimo secolo riprodotto con stampa 3D (Di domenica 26 gennaio 2020) Un Flauto traverso del 18esimo secolo, costruito da Jacques-Martin Hotteter è stato "clonato" grazie alla stampa 3D dal Museo della Musica della Filarmonica di Parigi che raccoglie una impressionante collezione di oltre 7mila strumenti d'epoca e oggetti d'arte. Il risultato è strabiliante; come si può sentire, il suono del clone stampato in 3D è praticamente identico a quello eseguito grazie a una riproduzione del Flauto originale, realizzata nel 2001. ilfogliettone

