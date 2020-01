Due cadaveri in una casa nel Brindisino

cadaveri di due persone, un uomo e una donna entrambi di nazionalità romena, sono stati trovati in un'abitazione di Ceglie Messapica, nel Brindisino. I dettagli dell'accaduto sono ancora da chiarire. Secondo i primi rilievi sembrerebbe trattarsi di un omicidio-suicidio oppure di un duplice omicidio. Un coltello è stato trovato al cadavere dell'uomo. Decisivi potrebbero rivelarsi gli esami del medico legale.(Di sabato 25 gennaio 2020) di due persone, un uomo e una donna entrambi di nazionalità romena, sono stati trovati in un'abitazione di Ceglie Messapica, nel. I dettagli dell'accaduto sono ancora da chiarire. Secondo i primi rilievi sembrerebbe trattarsi di un omicidio-suicidio oppure di un duplice omicidio. Un coltello è stato trovato al cadavere dell'uomo. Decisivi potrebbero rivelarsi gli esami del medico legale.(Di sabato 25 gennaio 2020)

