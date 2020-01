Da Jonathan a Erkin: quanti errori sul mercato dei laterali dopo il Triplete per l’Inter (Di sabato 25 gennaio 2020) La squadra di Antonio Conte ha effettuato una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali nel mercato invernale ma è dai tempi del Triplete del 2010, quando Mourinho poteva contare su calciatori del calibro di Maicon e Christian Chivu, che le fasce dell'Inter non trovano pace. Negli anni successivi sono arrivati circa 20 giocatori, da Erkin ad Alvaro Pereira passando per Dodò, il problema non è mai stato risolto. fanpage

sportli26181512 : #Calciomercato #Inter Da Jonathan a Erkin: quanti errori sul mercato dei laterali dopo il Triplete per l’Inter: La… - beppeinterista : ?? La lista dei laterali Moses Young Candreva Biraghi Lazaro Dimarco D’Ambrosio Asamoah Dalbert Ansaldi Vrsa… -