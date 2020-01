Cotoletta alla milanese, ricetta originale ed errori da evitare (Di sabato 25 gennaio 2020) La Cotoletta alla milanese non è una fettina di carne qualunque impanata e fritta, ma una ricetta fondamentale della cucina italiana con molti punti fermi. La carne, anzitutto, è di vitello, ricavata dal carré. La panatura non prevede farina, ma solo uova e pan grattato. E la frittura è a base di burro. Punto. Cotoletta alla milanese, spessa o sottile? La Cotoletta alla milanese deve essere con l'osso e spessa tra i 2 e i 4 centimetri. Questo, almeno, se volete replicare la ricetta originale, probabilmente derivata da quella viennese (schnitzel) attraverso i molti cuochi al seguito di Maria Luisa d'Austria, consorte di Napoleone Bonaparte, scesi in Italia con la nuova duchessa di Parma nel 1816. Se siete veri amanti della carne, preparate la Cotoletta alla milanese per un intenditore o - in generale - per maschi veraci con cui guardare la partita, seguite ... gqitalia

