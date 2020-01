Captain Marvel 2: la petizione contro Brie Larson chiede che sia sostituita nel sequel (Di sabato 25 gennaio 2020) Una petizione online chiede ai produttori di Captain Marvel 2 la sostituzione di Brie Larson nel sequel del film che dovrebbe uscire nel 2022: ecco per quali motivi. Una petizione online chiede che Brie Larson sia sostituita in Captain Marvel 2, che dovrebbe uscire nel 2022. Il testo della petizione è il seguente: "Chiediamo che Brie Larson rinunci alla parte, dimostrando che è una vera alleata della giustizia sociale, e la lasci a una donna gay di colore. Vogliamo Monica, la Captain Marvel originale e nera, invece del whitewashing fatto per gli uomini bianchi etero che dettano legge alla Disney. Lei non ha fatto donazioni a nessuna associazione di beneficenza, tranne la Motion Picture and Television Fund Foundation, ed è ora che dimostri di non essere solo una ... movieplayer

