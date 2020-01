Cantona aggredisce un tifoso del Crystal Palace – 25 gennaio 1995 – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 25 gennaio 1995 Eric Cantona balza agli onori della cronaca per aver assalito un tifoso del Crystal Palace durante un match di Premier League È il 25 gennaio 1995 e va di scena un match di Premier League destinato ad entrare nella storia per un episodio a dir poco clamoroso. Il numero 7 del Manchester United, Eric Cantona, reagisce alle provocazioni di un tifoso del Crystal Palace aggredendolo con un calcio e un pugno. Un gesto che accrescerà enormemente la sua popolarità, seppur in termini assolutamente negativi. Ma anche un gesto che rappresenta ancora oggi uno dei peggiori episodi di violenza ai danni di un tifoso. Le conseguenze dell’aggressione Per quest’aggressione, Cantona viene squalificato per ben nove mesi e condannato per aggressione dalla giustizia civile a 120 ore di lavoro socialmente utile. Anche il tifoso aggredito fu condannato ... calcionews24

