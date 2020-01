Tiene i piedi sul cruscotto, l’incidente le devasta i fianchi. La radiografia mostra la terribile rottura (Di venerdì 24 gennaio 2020) La polizia ha pubblicato una foto che mostra le ferite devastanti subite da una giovane in seguito ad un incidente. La vittima, la cui identità è rimasta ignota, ha riportato uno schiacciamento dei fianchi perché aveva i piedi sul cruscotto e non nella posizione corretta. Uno dei suoi fianchi era rotto, mentre l’altro era slogato. … L'articolo Tiene i piedi sul cruscotto, l’incidente le devasta i fianchi. La radiografia mostra la terribile rottura NewNotizie.it. newnotizie

Ruby_Mustang : RT @mattino5: 'La più grande paura che noi dobbiamo avere è un altro governo di inciucio, un altro governo che non si tiene in piedi, un'al… - d_ligure : RT @mattino5: 'La più grande paura che noi dobbiamo avere è un altro governo di inciucio, un altro governo che non si tiene in piedi, un'al… - irishxever : @bombadur @maurosulmuro (bello, il Belli, ma quando te dice 'ste fregnacce che te fa senti' l'urtimo dei poracci ch… -