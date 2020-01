The Walking Dead: Saints & Sinners è ora disponibile su PC per i dispositivi VR (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, Skydance Interactive e Skybound Entertainment hanno annunciato l'arrivo di The Walking Dead: Saints & Sinners, l'atteso titolo VR ambientato nel ben noto universo di The Walking Dead. Il gioco potrà essere acquistato e giocato dai possessori dei dispositivi VR Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo) e HTC Vive.Se siete interessati a saperne di più, potete leggere questa breve descrizione del titolo, presa direttamente dal comunicato stampa:"Con una trama originale, libertà di scelta e combattimenti viscerali, The Walking Dead: Saints & Sinners offrirà un'esperienza di gioco VR profonda, in cui i giocatori dovranno combattere per sopravvivere alle rovine allagate di New Orleans, circondati da branchi infiniti di walker e dai sopravvissuti alla guerra rimasti. I giocatori esploreranno questo vasto mondo mentre si fanno strada tra umani e walker, scovando ... eurogamer

