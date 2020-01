Terremoto oggi in Romagna: due scosse tra Ravenna e Forlì (Di venerdì 24 gennaio 2020) La terra torna a tremare: due scosse di Terremoto hanno mosso le case e gli edifici della Romagna. La prima è stata avvertita in provincia di Forlì e Cesena con magnitudo tra 2.9 e 3.4 alle ore 18:02, la seconda invece in provincia di Ravenna ha avuto una forza di magnitudo tra 3 e 3.5, sempre alle ore 18:02. (Notizia in aggiornamento) L'articolo Terremoto oggi in Romagna: due scosse tra Ravenna e Forlì proviene da UrbanPost. urbanpost

