Sarri contro Sarri: vince (ancora) quello di Napoli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Maurizio Sarri torna al San Paolo da avversario. Nemico. Guida della Juventus che per il pubblico napoletano ha rappresentato negli ultimi anni il Male assoluto, ma che oggi sta lì, lontana 27 punti e una stagione da chiudere in fretta per cominciare a pensare al futuro. Soprattutto per questo il ritorno di Sarri in bianconero muove meno passioni di quanto fosse preventivato. Napoli-Juventus oggi vale soprattutto per i bianconeri e per chi li insegue in classifica, meno per il peggiore Napoli dell'era moderna. Eppure è un momento che il tecnico ha cominciato a preparare a giugno, nel giorno del suo insediamento alla Continassa e delle parole con cui tentò di spiegare il 'tradimento'.Che la scorsa primavera ci sia stato un tentativo di riavvicinamento con Napoli e il Napoli (retroscena raccontato da Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport con la proposta di tornare al San Paolo a ... panorama

