Orario Sampdoria-Sassuolo e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio (ore 15.30) si giocherà Sampdoria-Sassuolo, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena una sfida importante per la salvezza. I blucerchiati sono reduci dalla brutta sconfitta di Roma contro la Lazio, dove hanno subito un perentorio 5-1; mentre i neroverdi hanno cancellato le tre sconfitte consecutive con il successo per 2-1 in rimonta sul Torino. Sampdoria a quota 16 punti e che si affiderà in attacco a Fabio Quagliarella, che aveva saltato la Lazio per un problema muscolare. Insieme al capitano blucerchiato ci sarà Manolo Gabbiadini, mentre a centrocampo spazio per il polacco Linetty, a segno da due giornate consecutive. Solito modulo molto offensivo per Roberto De Zerbi con il trio Berardi-Djuricic-Boga alle spalle dell’unica punta Caputo. Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN Di ... oasport

CalcioIN : LAZIO SAMPDORIA Streaming dove vederla: Sky o DAZN? Canale TV, Orario Diretta, Formazioni - infoitsport : Live Lazio - Sampdoria Serie A 2019/2020. Diretta Live. Orario, formazioni, dove vederla - CalcioIN : Serie A 20a giornata: Juventus-Parma, Lecce-Inter, Lazio-Sampdoria, Napoli-Fiorentina, orario diretta streaming… -