Orario Fiorentina-Genoa e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) La ventunesima giornata della Serie A di calcio 2020 e seconda del girone di ritorno si apre venerdì con Brescia – Milan, poi sabato sono in programma altri tre anticipi: Spal – Bologna, Fiorentina – Genoa e Torino – Atalanta. Al Franchi alle ore 18:00 di sabato 25 gennaio i liguri arrivano a giocarsi una delicatissima sfida salvezza. la Viola con gli ultimi risultati positivi sembra aver lasciato le sabbie mobili della zona retrocessione, a cui potrebbe dare un colpo definitivo coi 3 punti in palio contro il Grifone, attualmente ultimo in classifica, che con Nicola ha comunque ripreso a macinare gioco. La sfida si svolgerà sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 18.00, presso lo Stadio Franchi di Firenze, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A 252, e anche in streaming, sulla piattaforma in ... oasport

