Nunzia De Girolamo su Instagram sorpresa in pigiama, sensuale tra la seta a piedi scalzi: «Superlativa» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fa sussultare anche in pigiama Nunzia De Girolamo: ‘sorpresa’ su Instagram dalla figlia Gea, l’ex deputata di Forza Italia fa sognare i followers poco prima della buonanotte. Un breve video per ringraziare i seguaci che, sul social, sono arrivati a quota 60 mila. Proprio per dimostrare tutta la sua riconoscenza l’ex concorrente di Ballando con le stelle si mostra in una veste del tutto inedita, nella quale – come sempre – fa il suo gran bel figurone. Sempre più apprezzata per ogni aspetto del suo carattere, oltre che per l’avvenenza fisica, la De Girolamo ‘allieta’ ormai le giornate di migliaia di ‘spettatori’. Nunzia De Girolamo Instagram, in pigiama e a piedi nudi incanta il social Le mise sexy della De Girolamo – condivise per la gioia dei followers anche su Instagram – si fanno sempre più frequenti. Ma di poterne godere la presenza anche in pigiama proprio non era previsto. ... urbanpost

gabri48_123 : RT @La7tv: #lariachetira @N_DeGirolamo: 'Luigi Di Maio scende dalla nave in tempesta che sta per affondare, in Emilia Romagna non raggiunge… - riky5o : RT @La7tv: #lariachetira Salvini al citofono, Nunzia De Girolamo: 'Salvini da sempre interpreta la pancia degli italiani, avendo un grande… - carmpllo : RT @francotaratufo2: Risultati di ricerca Risultati web -