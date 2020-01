Non chiamateli vecchi, i nuovi over 65 sono autonomi e “digitali” (Di sabato 25 gennaio 2020) Non chiamateli vecchi; anche se ha più di 65 anni, la cosiddetta "Silver generation" ha uno stile di vita simile a quello dei millennials. Altro che casa e chiesa, insomma, il 79% di loro conosce le nuove tecnologie e usa Internet almeno per un' ora alla settimana. Sanno cos'è la domotica, s'informano molto ma guardano la TV meno che in passato e ancor meno s'interessano di religione; e il 67% ritiene il sesso "una cosa importante". È la fotografia degli ultasessantacinquenni del 2020 che emerge da una ricerca di SWG a supporto del "Grey Scale Economy Lab", un progetto promosso da Havas PR per un osservatorio e un laboratorio di studio e ascolto relativo alla fascia "over 65". Il progetto è stato presentato il 23 gennaio 2020 a Milano; tra i relatori Roberto Bernabei, presidente d'Italia Longeva e Caterina Tonini, CEO Havas Pr. "I nuovi ultrasessantacinquenni - ha detto Bernabei - sono ... ilfogliettone

