NGC 6240: Collisione tra due galassie e i loro buchi neri supermassicci (Di venerdì 24 gennaio 2020) NGC 6240: Collisione tra due galassie e i loro buchi neri supermassicci NGC 6240 è una galassia situata a 400 milioni di anni luce dalla Terra e molte volte è stata osservata dagli astronomi a causa della sua “relativa” vicinanza. Pochi giorni fa un team di astronomi, utilizzando il radiotelescopio ALMA, hanno osservato in maniera dettagliata la nube di gas e polveri circostante questa galassia scoprendo che si trattava in realtà di ben due galassie distinte che si stanno tutt’ora fondendo. La galassia NGC 6240 deriva quindi dalla Collisione tra due sistemi che portano con sé i rispettivi buchi neri supermassicci al loro centro, destinati anch’essi ad unirsi per poi diventare un buco nero ancora più massiccio. Da sempre considerata una galassia molto caotica, i ricercatori hanno bisogno di osservare in dettaglio la nube di gas e polveri che circondano i due buchi neri e grazie ad ... termometropolitico

NGC 6240 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NGC 6240