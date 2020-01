Naomo Lodi: «Quando governeremo questa regione vi faremo un culo così» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ieri Piazzapulita ha mostrato questo interessante filmato che ritrae Nicola Naomo Lodi, vicesindaco di Ferrara, mentre minaccia qualcuno: Il vicesindaco leghista di Ferrara Nicola #Lodi, uomo delle istituzioni, sul proprio profilo Facebook (sostiene ovviamente la #Borgonzoni).@PiazzapulitaLA7 #Piazzapulita #Lega #Salvini pic.twitter.com/pqHqZTBpXM — nonleggerlo (@nonleggerlo) January 23, 2020 L’intervento completo di Naomo si trova sulla sua pagina facebook e risale al 20 gennaio scorso: Naomo dice: “Parlo a chi si sta mettendo a novanta a una trasmissione che si chiama La7 che fa campagna elettorale per il PD. Vi farò male, vi farò molto male, non mi fate paura, vi faremo un culo così. Questo è un linguaggio istituzionale. Quando governeremo la regione non vi troveremo mai più perché voi sparirete completamente nei vostri meandri e per fermarci dovrete solamente ... nextquotidiano

