Milan, Paquetà è un problema e blocca il mercato in entrata. Rodríguez saluta (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è una parte di Milano attivissima sul mercato, l’altra che vorrebbe esserlo ma è bloccata dagli esuberi. Il calciomercato del Milan rischia di finire in un vicolo cieco tra mancanza di offerte per i ‘big’ e necessità di non operare minusvalenze. Con Suso sempre in stand-by (lo vogliono la Roma e il Siviglia, ma in prestito), è il caso Paquetà il vero argine al mercato del Diavolo. Il calciatore, che si è progressivamente sgonfiato nelle prestazioni col passare dei mesi, ha poco mercato, perlomeno alle cifre che eviterebbero al Milan una inopinata minusvalenza a bilancio. Pagato 35 milioni di euro, il brasiliano ha una unica offerta tra le mani: quella del Psg che, però, non si spinge oltre i 20 milioni di euro. Troppo poco per i rossoneri che, intanto, stanno per piazzare Rodríguez al Fenerbahce: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. La ... open.online

