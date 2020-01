Luca Sacchi e Anastasiya, le liti in chat: "Basta, faccio come voglio" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giorgia Baroncini I messaggi tra i due svelano le tensioni: "Mi hai stufato". E c'è ancora da svelare il mistero del bancomat sparito e quello della cassaforte trovata vuota Si scava sempre più a fondo per trovare la verità sull'omicidio di Luca Sacchi. Molti aspetti che hanno portato alla morte del 24enne romano sono ancora avvolti nel mistero. Gli investigatori sono sempre più convinti che la tragedia consumata davanti al pub John Cabot lo scorso 23 ottobre sia stata l'epilogo di una trattativa per l'acquisto di droga. Tanti i nomi che sono spuntati nel corso delle indagini: da Valerio Del Grosso che ha sparato il colpo fatale, a Paolo Pirino e Marcello De Propris, suoi complici; e poi ancora c'è quello dell'amico Giovanni Princi e della fidanzata di Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk. Ed è soprattutto sulla ragazza che si stanno folcalizzando le indagini. Ora spuntano le ... ilgiornale

