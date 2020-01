LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini agli ottavi! Federer e Millman al quinto set, Djokovic ok. Tsitsipas, Osaka, S. Williams e Wozniacki fuori (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Fognini-PELLA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-MILLMAN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 13.42: Ricordiamo che Federer e Millman andarono al quinto set anche agli US Open 2018 e in quel caso a trionfare fu l’Australiano. 13.40: SET MILLMAN! L’Australiano tiene a zero questo turno di servizio e porta Federer al quinto set. Giornata di grandi sorprese quest’oggi a Melbourne. 13.37: Federer viene trascinato ai vantaggi da Millman ma riesce a tenere il servizio: 5-4 per l’Australiano, che avrà ora l’occasione di servire per il set. 13.36: Nessun problema per la Zhang nel settimo game: 4-3 per la cinese. 13.34: La Kenin riesce a difendere la battuta per la prima volta in questo secondo set e ad acciuffare la parità: 3-3. 13.32: Millman risale dallo 0-30 e conquista ... oasport

