L'eleganza low cost di Kate fa ancora centro: la sua gonna (da 10 euro) di Zara va a ruba (Di venerdì 24 gennaio 2020) La duchessa di Cambridge è un’indiscussa influencer e ancora una volta “l’effetto Kate” porta vendite sold-out alla moda low cost. Il look sfoggiato dalla duchessa di Cambridge in occasione della visita al Careau Children’s Centre di Cardiff ha fatto breccia nel cuore dei fan: la gonna da lei indossata risulta adesso non più acquistabile, le scorte sono esaurite.Si tratta di un capo marrone chiaro, maculato e plissettato, in vendita, sino a pochi giorni fa, sul sito di Zara, scontato a 9.99 euro (prezzo di lancio 29.99 euro). Kate punta sul low cost anche per gli accessori: impreziosisce il look con un paio di orecchini Accessorize da 5 euro, già indossati dalla duchessa in altre occasioni. Solo per cappotto e stivali si concede qualcosa in più: il primo, color cammello, è firmato Massimo Dutti ... huffingtonpost

