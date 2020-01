Le due maestre accusate di maltrattamenti sui bambini a Formello (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli dal Gip del locale Tribunale Aldo Morgni. Da ieri due educatrici di una scuola dell’infanzia di Formello sono agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di numerosi alunni. Le insegnanti, secondo la ricostruzione del Gip, sono gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese verbali, all’interno delle aule scolastiche, che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati. Le due maestre accusate di maltrattamenti sui bambini a Formello Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione carabinieri di Formello a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori, visibilmente preoccupati per ... nextquotidiano

