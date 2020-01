J-Ax torna «ReAle»: «Per far parlare di me basta la musica» (Di venerdì 24 gennaio 2020) «ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-AxReAle è un album dal titolo evocativo, di quelli che, ad una prima e superficiale occhiata, raccontano l’egocentrismo di un artista, il narcisismo che si fa retorica. È un re, e si chiama Alessandro: crasi, a tratti banale, di un modo di percepire il proprio sé. Ma J-Ax, che per tornare alla musica solista, cinque anni dopo aver pubblicato Il bello di essere brutti, ha scelto un tale epiteto, non ci ha visto nulla di quel che l’occhiata di cui sopra ha potuto catturare. «Essere ReAle significa tenere in alto il dito medio quando il potere prova a schiacciarti. Significa giocare una partita onestamente, quando sai che le carte sono truccate, significa cadere ... vanityfair

italia_power : ??????.. #jax #reale #outtoday #newalbum #featuring #socool #MUSICISTHESSENCE #musicaitaliana #rapitaliano… - SimbariLuca : J-Ax torna con “ReAle”: ecco tutti gli artisti che collaborano al nuovo album. Diciotto tracce alternate, e ben 11… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Esce a mezzanotte l’ultimo disco del rapper, in cui spicca il brano sul femminicidio: “Giustifico la donna che uccide… -