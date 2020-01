Il grande (e commosso) ritorno di Muti «Sono stato abbracciato da tutta la Scala» - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Piera Anna Franini Il trionfale ritorno del Maestro che ha diretto la Chicago Symphony Piera Anna Franini Quando Riccardo Muti si rivolge al pubblico della Scala per annunciare il bis, la voce tradisce l'emozione. Quello di mercoledì scorso non è il Muti visto a Firenze o a Napoli, per citare le precedenti tappe del tour chiuso ieri a Lugano. È commosso. Ha appena diretto la Chicago Symphony, da dieci anni la sua orchestra e con la quale è puro idillio. Sono i vent'anni al timone della Scala a provocare l'emozione che la voce, vero specchio dell'anima, ci riconsegna. Anche i musicisti suonano con una partecipazione e un calore particolari: sentono il significato della tappa milanese. Nel parterre, il ministro della Cultura accolto dal sovrintendete Dominique Meyer che spera di avere di nuovo Muti alla Scala «perché è tempo di rappacificamento e di chiusura di vecchie ferite». Quindi ... ilgiornale

osannacremonesi : RT @AntonioDiBari85: Non lo nego, ascoltando le parole di Luigi mi sono commosso...una gran bella persona, un grande Politico. Oggi domani… - danyvale8827 : RT @AntonioDiBari85: Non lo nego, ascoltando le parole di Luigi mi sono commosso...una gran bella persona, un grande Politico. Oggi domani… - divorex82 : RT @AntonioDiBari85: Non lo nego, ascoltando le parole di Luigi mi sono commosso...una gran bella persona, un grande Politico. Oggi domani… -