Higuain parte in panchina, Juve a Napoli con Ronaldo-Dybala (Di venerdì 24 gennaio 2020) Higuain e Sarri, i grandi ex, saranno in entrambi in panchina al ritorno al San Paolo. L’attaccante argentino è infatti è il candidato principale a restare fuori, almeno all’inizio, nel match di domenica sera contro il Napoli. Sarri, secondo Sky, ha intenzione di schierare la Juve col 4-3-1-2, con Cuadrado e Dybala in attacco e Ramsey a supporto. In difesa, visto l’infortunio muscolare subito da Danilo in Coppa Italia, sugli esterni agiranno gli unici laterali sani: Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo invece Bentancur si candida per una maglia da titolare dopo la buona prova con la Roma e dovrebbe esserci lui al fianco di Pjanic, con Rabiot a completare il centrocampo a tre. L'articolo Higuain parte in panchina, Juve a Napoli con Ronaldo-Dybala ilNapolista. ilnapolista

