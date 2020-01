Giulia De Lellis ai fan: “Non ci deve fermare l’acne sulla faccia” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia De Lellis ha confessato ai fan su Instagram di aver sofferto di gravi problemi d’acne: l’ex gieffina ha rivelato che le sarebbe venuto un grave sfogo sul volto dopo un periodo di stress, e ha spiegato come avrebbe fatto a guarire attraverso alcune semplici strategie. Giulia De Lellis e l’acne Con un messaggio positivo per i suoi fan, Giulia De Lellis è tornata a incoraggiare tutti coloro che soffrano d’acne: “Non dobbiamo vergognarci!”, ha detto. L’ex gieffina ha anche postato alcune delle foto dell’ultimo periodo in cui avrebbe sofferto del fastidioso inestetismo, e ha rivelato che sarebbe riuscita a guarire solo dopo aver consultato un dermatologo. Per migliorare la situazione della propria pelle avrebbe dunque preso delle drastiche contromisure: un cambio di dieta (privandosi dei latticini) e una detersione più accurata. La ... notizie

