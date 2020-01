Facebook inganna gli utenti: multa da 5 milioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Antitrust indaga, a tremare è il colosso Facebook. Potrebbe arrivare una multa altissima, c’entra anche la raccolta a fini commerciali dei dati Facebook (Fonte foto: Getty Images) L’Antitrust indaga per una falla lasciata da Facebook a proprio rischio e pericolo, riguardante l’omissione di adeguata informativa in sede di registrazione al social network, a proposito della raccolta e dell’uso con fini commerciali, dei dati degli utenti. Pessime notizie per il colosso social, che difficilmente riuscirà ad aver ragione per questa causa, che potrebbe costargli fino a cinque milioni di euro. Secondo le dichiarazioni rilasciate dall’Antitrust, le indagini avevano portato ad accertare la scorrettezza della pratica commerciale di omessa adeguata informativa per utenti e consumatori, in sede di registrazione al social network, già ... chenews

