Emre Can Juventus, addio in vista: incontro decisivo a Milano, i dettagli! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Emre CAN Juventus – Giornata movimentata in casa Juve. Dopo lo scambio col Barça e il possibile scambio col PSG per De Sciglio-Kurzawa, arrivano novità importanti per quanto riguarda Emre Can. A meno di colpi di scena, la Juventus non opererà in entrata in questa sessione del mercato estivo. Fabio Paratici è comunque attivo in quel di Milano, dove oggi ha chiuso lo scambio con il Barcellona tra Marques e Pereira. Emre Can Juventus, definito il futuro del tedesco Nel capoluogo lombardo è presente anche Frank Trimboli, che sta curando le trattative con l’Inter per Eriksen (ormai definita) e Llorente. Nelle scorse ore l’agente ha incontrato anche il CFO della Juventus nel quartier generale a Milano dei bianconeri. Leggi anche: Mercato Juventus, affare chiuso col Barça: definito lo scambio, i dettagli Una visita di cortesia tra l’intermediario e Paratici, che può ... juvedipendenza

romeoagresti : Possibile primo contatto diretto in giornata tra la #Juventus e il #BorussiaDortmund per #EmreCan. I bianconeri att… - forumJuventus : Emre Can vicino all'addio? Il BVB offre 18 milioni, la Juve chiede di più ma il tedesco è pronto a decurtarsi lo st… - forumJuventus : Ciao Emre Can: il Dortmund fa sul serio. Il tedesco della Juve ritorna in Bundesliga, Agnelli tratta con l’a.d. del… -