Dialogo tra Montalbano e Di Maio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Eri a Montelusa per un sirvizia di ordini pubblica: quanno il Questuri Bonitta-Alderiga lo acchiamai sul cillulari. "Montalbano, venga immediatamente in ufficio: c'è qui una persona di rilievo che vuole salutarla… ". Muntilbano: "Ma duttuti io stavi aqui lavurando per …. ". Questuri: "Ma lei quando io parlo non mi ascolta: ho detto immediatamente!". M: "Alli ordina, vegno subita". Entrata in Questure, Muntilbano venni accolta da Lattiaymilia, il sigritaria, che stranimenta non li feci fari annicamira. Quini trasette escsabrupta e vidi che un picciotta giovani – di spalla – stavi parlanna con Bonitta-Alderiga". "Venga commissario si accomodi: ero proprio qui a parlare con il Ministro di lei e di questo vostro rapporto che io non immaginavo". Il picciotta si vutai – forsi eri l'unica che ancura lo faciva; nuta parianti postea de Muntilbano – e Muntilbano s'arricurdai di chella ...

