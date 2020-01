Cuneo fiscale: chi ci guadagna e quanto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri ha dato in via libera al decreto legge che approva il taglio del Cuneo fiscale per le buste paga dei lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra gli 8.200 euro e i 40.000. Si tratta di una manovra che, per il 2020, è del valore di 3 miliardi di euro e che entrerà in vigore a partire da luglio.A essere interessata è una platea di 16 milioni di lavoratori, che amplia di 4,3 milioni gli 11,7 milioni di dipendenti che a oggi usufruiscono del cosiddetto bonus Renzi da 80 euro al mese.Nel concreto quello che succederà è che a partire dalla busta paga di luglio i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8.200 euro e i 26.660 (cioè coloro che rientrano nel bonus Renzi) si vedranno aumentare la busta paga di 20 euro al mese per un totale di 100 euro in più nette (480 fino a fine 2020). I lavoratori che invece hanno redditi annui lordi tra i 26.600 euro e i ... panorama

