Cuffie, abbiamo fatto il test acustico per il suono su misura (Di venerdì 24 gennaio 2020) da Las VegasSu un tavolino davanti a me c'è uno smartphone, sulle orecchie mi hanno piazzato un paio di Cuffie. Sono spente, o almeno lo sembrano. Un cordiale addetto, con fare professionale e serioso, lancia un'applicazione, poi mi chiede di fare attenzione. Non devo fare altro che toccare lo schermo del telefono quando sentirò un fischio, un rumore, un qualsiasi battito di vita nella cuffia. Ci vogliono pochi minuti, il rito si ripete prima per l'orecchio destro, poi per quello sinistro. A quel punto, esaurito il mio facile compito, il solerte padrone di casa mi chiede di lanciare una canzone. Passano i secondi e sono deluso, cerco di non darlo a vedere, ma si sente malaccio. Il suono è giusto okay, i bassi sono fiacchi, non è niente di speciale o di sorprendente. È in quel momento che tira fuori un sorriso furbo e mi dice: «Così è come lo sentiresti indossando le Cuffie senza ... panorama

vjllanelles : le cuffie col filo ormai ce le abbiamo solo io, il controllore della metro seduto davanti a me e cristiano ronaldo - fraansss_ : Poi ho fatto un po’ l’offesa per finta e lui ha fatto l’offeso per finta perché non volevo togliere le cuffie e se… - UnnamedPlayer11 : @EuroMasochismo Cuffie circumaurali ne abbiamo a prezzi popolari? -