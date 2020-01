Confcommercio: abusivismo dramma per commercio e alberghi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Il tema dell’abusivismo e’ drammatico non solo per gli alberghi, ma anche per le attivita’ commerciali. Un ennesimo richiamo alle istituzioni e’ indispensabile. Non c’e’ una contrapposizione tra il turismo low cost, che e’ molto composito, e quello di qualita’, ma il punto e’ che serve il rispetto delle regole”. Cosi’ Pier Andrea Chevallard, commissario Confcommercio Roma, intervenuto oggi all’Albergatore day, la kermesse di Federalberghi organizzata presso la Nuvola. L'articolo Confcommercio: abusivismo dramma per commercio e alberghi proviene da RomaDailyNews. romadailynews

FilippoGrard : RT @ConfcommercioUm: Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia è il presidente regionale. 3 le priorità: lotta all' #abusivismo, nuova gestio… - ischia_federalb : RT @ConfcommercioUm: Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia è il presidente regionale. 3 le priorità: lotta all' #abusivismo, nuova gestio… - freebiondo : RT @ConfcommercioUm: Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia è il presidente regionale. 3 le priorità: lotta all' #abusivismo, nuova gestio… -