Cerveteri – Interventi sul verde ultima settimana gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cerveteri – Interventi sul verde ultima settimana gennaio – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (http://bit.ly/2REq0Sg). Gli Interventi, programmati nei giorni dal 27 al 31 gennaio, riguarderanno in particolare Cerveteri, Cerenova e Valcanneto. L’ultima settimana di gennaio vedrà gli addetti al verde della Multiservizi Caerite particolarmente impegnati con taglio erba nelle scuole del territorio, pulizia del verde nei parchi pubblici, diversi Interventi di potatura di arbusti e messa in sicurezza. A Cerveteri prevista la potatura dei cipressi presso l’ippodromo in via Settevene Palo. La pubblicazione dell’agenda settimanale del verde, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio ... romadailynews

GiornaleLazio : CERVETERI: MULTISERVIZI PUBBLICA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SUL VERDE 20-24 GENNAIO - zazoomnews : Cerveteri – Interventi sul verde 20-24 gennaio - #Cerveteri #Interventi #verde #20-24 - zazoomblog : Cerveteri – Interventi sul verde 20-24 gennaio - #Cerveteri #Interventi #verde #20-24 -