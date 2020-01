Bundesliga, classifica e programma della giornata 19 (Di venerdì 24 gennaio 2020) giornata numero 19 per la Bundesliga, in campo da venerdì sera a domenica sera: andiamo a vedere quindi a vedere la classifica aggiornata prima dell’inizio delle partite. In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo ancora il Lipsia: la squadra della Red Bull, con la vittoria per 3 a 1 contro l’Union Berlino, si porta a 40 punti. Segue il Bayern Monaco a 36, che nella scorsa giornata ha battuto per 4 a 0 l’altra squadra di Berlino, l’Hertha. Ultimo gradino del podio della classifica di Bundesliga al Borussia Mönchengladbach, in ritardo dalla seconda posizione di 1 punto: era secondo la scorsa settimana, ma la sconfitta contro lo Schalke 04 gli ha fatto perdere una posizione. Ultima posizione della zona Champions al Borussia Dortmund a 33 punti dopo la goleada contro l’Augusta, finita 5-3. La zona Europa League è invece appannaggio ... termometropolitico

