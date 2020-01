Antisemitismo, per uno su 5 è in aumento e uno su 6 ha assistito a discriminazioni. Uno su cento pensa che l’Olocausto sia una leggenda (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uno su dieci pensa che gli ebrei non si preoccupano di ciò che accade agli altri, ma solo di quello che accade a loro stessi. Otto su 100 pensano che gli ebrei si sentano superiori agli altri. Altri sette ritengono che gli ebrei parlano ancora troppo di ciò che è avvenuto durante l’Olocausto. Uno su cento, infine, risponde anzi che l’Olocausto non è mai avvenuto: è una leggenda, un racconto di fantasia. La fotografia dell’Antisemitismo in Italia è in un sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri elaborato per l’osservatorio sulle discriminazioni Solomon. Un’analisi che non si ferma ai sentimenti antisemiti in Italia, ma cerca di capire di più anche sull’influenza che ha l’azione politica di Israele in Medio Oriente sul giudizio nei confronti degli ebrei e sull’atteggiamento degli intervistanti nei confronti delle altre ... ilfattoquotidiano

