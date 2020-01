Alfonso Bonafede dice che si riferiva «a coloro che vengono assolti (la cui innocenza è, per l’appunto, ‘confermata’ dallo Stato)» (Di venerdì 24 gennaio 2020) La vasta eco delle dichiarazioni di Alfonso Bonafede a Otto e Mezzo ha provocato diverse reazioni. Si parlava di prescrizione e di innocenti in carcere (con tanto di dati sui risarcimenti versati dallo Stato dal 1992 al 2018). Il ministro della Giustizia, dopo anche la presa di posizione della giornalista Gaia Tortora (figlia di Enzo, il conduttore vittima di uno degli errori giudiziari più gravi dello scorso Secolo), ha voluto chiarire il suo discorso con un post su Facebook, in cui spiega la genesi e la conclusione del suo ragionamento. LEGGI ANCHE > La faccia di Bonafede quando gli dicono che anche «gli innocenti finiscono in carcere» VIDEO «Ci tengo a chiarire perché non voglio che ci siano strumentalizzazioni su un punto così delicato – scrive Alfonso Bonafede sulla propria pagina Facebook -. Nell’intervista di ieri sera, mentre si stava parlando di assoluzioni e ... giornalettismo

