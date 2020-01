A Cormano scontro fra tir in autostrada: traffico in tilt sulla Milano-Meda (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uno scontro fra mezzi pesanti sull’A4, nel tratto fra Sesto San Giovanni e Cormano, ha causato il ferimento di tre persone, di 39, 50 e 69 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e l’Ats di Novate, oltre alla Croce Rossa, alla Croce Viola e all’automedica di Milano. In corso le missioni di soccorso dei feriti, in codice in giallo. L’autostrada è stata parzialmente chiusa, mandando il traffico in tilt sulla Milano-Meda, dove si è riversato il traffico per evitare il tratto di autostrada chiuso. su Il Notiziario. ilnotiziario

