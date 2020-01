Trovato il cranio di Plinio il Vecchio?

Plinio il Vecchio il misterioso cranio conservato all'Accademia d'Arte Sanitaria di Roma. Lo indicano i risultati di 2 anni di ricerche in collaborazione con il Cnr e gli atenei Sapienza di Roma, Firenze e Macerata. I dati sono stati presentati a Roma, nel convegno per i 100 anni dell'Accademia. Finora, si è trattato di tradizione: ma le analisi di cranio, mandibola, denti e Dna sembrano confermarlo: il cranio è dello studiso, morto a Stabia nell'eruzione del Vesuvio del 79.(Di giovedì 23 gennaio 2020) Potrebbe appartenere ailil misteriosoconservato all'Accademia d'Arte Sanitaria di Roma. Lo indicano i risultati di 2 anni di ricerche in collaborazione con il Cnr e gli atenei Sapienza di Roma, Firenze e Macerata. I dati sono stati presentati a Roma, nel convegno per i 100 anni dell'Accademia. Finora, si è trattato di tradizione: ma le analisi di, mandibola, denti e Dna sembrano confermarlo: ilè dello studiso, morto a Stabia nell'eruzione del Vesuvio del 79.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

