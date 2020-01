Taglio dei parlamentari, la Cassazione dà via libera al referendum costituzionale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Taglio dei parlamentari, la Cassazione dice sì Per il Taglio dei parlamentari arriva il via libera della Cassazione al referendum costituzionale. Oggi, giovedì 23 gennaio, l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha dichiarato che “la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante ‘modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Sorretto dalla firma di 71 Senatori, il referendum è conforme all’art. 138 Cost. ed ha accertato la legittimità del quesito refendario dalla stessa proposto”. Lo riferisce la Corte di Cassazione stessa. Ora, dunque, si andrà direttamente alle urne contro il Taglio dei parlamentari. Tutti i nomi dei parlamentari che hanno firmato per il referendum confermativo Cosa cambia con la riforma Con la riforma il numero dei parlamentari si ... tpi

