Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 24 gennaio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Guida tv di venerdì 24 gennaio 2020: cosa vedere in tv. Su Rai 1 terza puntata de Il Cantante Mascherato, con Milly Carlucci. Penultima delle quattro puntate del programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. In gara otto maschere (il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino e il Pavone): al termine di ogni puntata chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliersi la maschera. Scoperte Orietta Berti (Unicorno) e Arisa (Barboncino), a chi toccherà Stasera? Su Rai 2 due puntate di NCIS - Los Angeles. Alle 22.55 una puntata di The Resident (S01E03). Alle 23.45 il film Spy (USA, 2015) di Paul Feig con Jude Law, Melissa McCarthy. Ma vediamo la prima serata. Il cubo (S11E05) - La polizia di Los Angeles scopre che sulle pareti di casa di una ... blogo

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 24 gennaio 2020 - Ivankocinque : RT @Federic01996: Striscia stasera: la Rai pagherebbe alcuni Blog per asservirsi ai programmi delle reti di Stato. Tornerebbero un po' di c… - GIOURSO : RT @Federic01996: Striscia stasera: la Rai pagherebbe alcuni Blog per asservirsi ai programmi delle reti di Stato. Tornerebbero un po' di c… -