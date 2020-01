Spara con un fucile dal balcone per festeggiare Capodanno: rintracciato e denunciato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Aveva Sparato con un fucile a bomba dal balcone di casa per festeggiare Capodanno: immortalato in un video su Instagram, poi rimosso, un trentenne della provincia di Avellino è stato rintracciato e denunciato a piede libero per esplosioni pericolose ed omessa custodia di armi dai carabinieri di Grottaminarda. fanpage

