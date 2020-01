Sampdoria, primo allenamento per Lorenzo Tonelli – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sampdoria, Tonelli ritorna a Bogliasco e viene accolto in maniera calorosa dai tifosi blucerchiati. Il difensore subito agli ordini di Ranieri Lorenzo Tonelli ha fatto ritorno alla Sampdoria dopo aver trascorso i primi sei mesi di stagione al Napoli. Dopo settimane di trattative è stato trovato l’accordo tra le due società per il difensore. Il giocatore si è presentato in mattinata a Bogliasco per mettersi immediatamente a disposizione di Claudio Ranieri. All’uscita dal centro sportivo è stato fermato da alcuni tifosi per foto e autografi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

