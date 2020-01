Salute e ambiente, patto tra Comune e Provincia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori, l’Assessore all’ambiente del Comune capoluogo, Luigi De Nigris, che gli ha chiesto di valutare la possibilità di istituire presso la Provincia un Tavolo Permanente per l’ambiente e la Salute. Il Presidente, giudicando positivamente la proposta, l’ha accolta ed assicurato il proprio impegno per la sua attuazione. De Nigris, nell’illustrare la proposta a Di Maria, ha sottolineato come l’avvio di una collaborazione intercomunale ed inter-istituzionale per il contenimento delle fonti di inquinamento dell’aria costituisca una delle misure previste nel Piano per ìl miglioramento della qualità dell’aria 2019/2020, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 118/2019. Il fenomeno non riguarda piú solo le singole città dove sono installate ... anteprima24

