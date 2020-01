Ponte, concorso “Una luce per Natale”: ecco i premiati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta in concomitanza con la festa per il Fuoco di Sant’Antonio Abate in Piazza XXII Giugno la premiazione per i vincitori del 1° concorso “Una luce per Natale”, evento voluto fortemente dal neo Presidente della Pro Loco Ponte “La Rinascente” Davide Fusco. “Esprimiamo soddisfazione per quest’attività, sposata subito dal Comune, che ha contribuito notevolmente a creare un clima gioioso nel paese nel periodo natalizio, grazie alla partecipazione di molti cittadini a questo concorso che hanno addobbato con sano spirito di competizione porte, finestre, balconi e giardini delle proprie abitazioni o attività rinnovando la magia del Natale. Una luce permette di vedere le cose in maniera diversa e soprattutto le luminarie natalizie regalano sempre un’emozione e scaldano il cuore di tutti, soprattutto dei più piccoli”. Tre le categorie in gara riservate a: ... anteprima24

